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Пылесос Автомобильный Ural Смерч 3000 черный/красный 75Вт купить с доставкой в Москве
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Пылесос Автомобильный Ural Смерч 3000 черный/красный 75Вт

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Пылесос Автомобильный Ural Смерч 3000 черный/красный 75Вт - фото 1
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 3000 черный/красный 75Вт - фото 2
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 3000 черный/красный 75Вт - фото 3
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 3000 черный/красный 75Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Пылесос Автомобильный Ural Смерч 3000 черный/красный 75Вт - фото 1
  • Пылесос Автомобильный Ural Смерч 3000 черный/красный 75Вт - фото 2
  • Пылесос Автомобильный Ural Смерч 3000 черный/красный 75Вт - фото 3
  • Пылесос Автомобильный Ural Смерч 3000 черный/красный 75Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715196
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Характеристики

Бренд
URAL
Уборка
сухая
Объем пылесборника
0.3
Уровень шума
65
Время уборки максимальное
30
Количество насадок
2
Источник питания
от прикуривателя
Потребляемая мощность
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х9
Вес, г.
442

Описание товара Пылесос Автомобильный Ural Смерч 3000 черный/красный 75Вт

Пылесос Автомобильный Ural Смерч 3000 черный/красный 75Вт

Отзывы о товаре Пылесос Автомобильный Ural Смерч 3000 черный/красный 75Вт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
URAL
Уборка
сухая
Объем пылесборника
0.3
Уровень шума
65
Время уборки максимальное
30
Количество насадок
2
Источник питания
от прикуривателя
Потребляемая мощность
75
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 3000 черный/красный 75Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Автомобильный Ural Смерч 3000 черный/красный 75Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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