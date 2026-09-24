Автомобильный пылесос Baseus A3lite Black (VCAQ050001)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710612
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Характеристики
Бренд
Уборка
сухая
Объем пылесборника
0.13
Количество насадок
3
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность
100
Размеры в упаковке, см
30х12х6
Вес, г.
705
Описание товара Автомобильный пылесос Baseus A3lite Black (VCAQ050001)
Основная информация Объем пылесборника: 0.13 Питание: аккумулятор Мощность: 100 Цвет: черный Дополнительная информация Комплектация: кисть и плоская насадка 2-в-1, щелевая насадка, продувочный шланг, зарядный кабель USB-C Комплектация Комплектация: кисть и плоская насадка 2-в-1, щелевая насадка, продувочный шланг, зарядный кабель USB-C Габариты и вес Длина: 290 Ширина: 54 Высота: 54 Вес: 439
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Бренд
Уборка
сухая
Объем пылесборника
0.13
Количество насадок
3
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность
100
Основная информация Объем пылесборника: 0.13 Питание: аккумулятор Мощность: 100 Цвет: черный Дополнительная информация Комплектация: кисть и плоская насадка 2-в-1, щелевая насадка, продувочный шланг, зарядный кабель USB-C Комплектация Комплектация: кисть и плоская насадка 2-в-1, щелевая насадка, продувочный шланг, зарядный кабель USB-C Габариты и вес Длина: 290 Ширина: 54 Высота: 54 Вес: 439
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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