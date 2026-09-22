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Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт купить с доставкой в Москве
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Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт

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Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт - фото 1
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт - фото 2
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт - фото 3
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт - фото 1
  • Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт - фото 2
  • Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт - фото 3
  • Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715197
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Характеристики

Бренд
URAL
Уборка
сухая
Объем пылесборника
0.4
Уровень шума
65
Время уборки максимальное
30
Количество насадок
2
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность
75
Емкость аккумулятора, мAч
3600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х12х10
Вес, г.
564

Описание товара Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт

Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт

Отзывы о товаре Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
URAL
Уборка
сухая
Объем пылесборника
0.4
Уровень шума
65
Время уборки максимальное
30
Количество насадок
2
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность
75
Емкость аккумулятора, мAч
3600
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Автомобильный Ural Смерч 5000 черный 75Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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