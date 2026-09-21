Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автопылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707417
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автопылесос
Уборка
сухая
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х7
Вес, г.
600
Описание товара Пылесос Автомобильный Navitel CL80 черный 80Вт
NAVITEL CL80 — отличный пылесос для легкой и быстрой уборки в любом месте: автомобиле, доме, мастерской или офисе. Емкий и мощный аккумулятор, удобная форма и небольшой вес 345 г. позволяют легко взять его с собой, а после уборки для устройства можно легко найти место в багажнике, столе или над верстаком.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автопылесос
Уборка
сухая
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность
80
Страна производитель
Китай
NAVITEL CL80 — отличный пылесос для легкой и быстрой уборки в любом месте: автомобиле, доме, мастерской или офисе. Емкий и мощный аккумулятор, удобная форма и небольшой вес 345 г. позволяют легко взять его с собой, а после уборки для устройства можно легко найти место в багажнике, столе или над верстаком.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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