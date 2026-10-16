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Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт купить с доставкой в Москве
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Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт

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Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 1
Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 2
Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 3
Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 4
Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 5
Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 6
Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 7
Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 8
Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 9
Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 10
Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автопылесос
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 1
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 2
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 3
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 4
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 5
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 6
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 7
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 8
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 9
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 10
  • Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641178
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт
4 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип товара
Автопылесос
Размеры в упаковке, см
34х16х8
Вес, г.
840

Описание товара Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт

Автомобильный пылесос NAVITEL CL100 оснащен HEPA-фильтром, который нейтрализует витающие в воздухе частицы пыли. Аккумулятор обеспечивает до 20 мин автономной работы устройства. При чрезвычайной ситуации автовладелец может использовать прибор в качестве аварийного фонаря. Автомобильный пылесос NAVITEL CL100 комплектуется насадками, которые проникают к труднодоступным участкам и удаляют мельчайший сор. Тщательно продуманная форма гарантирует удобный захват любой рукой без риска проскальзывания. Регулятор на корпусе помогает определиться с необходимой мощностью. Защитная система приостанавливает работу модели во избежание перегрева. Загрязнения поступают в специально предусмотренный контейнер.

Отзывы о товаре Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип товара
Автопылесос
Описание
Автомобильный пылесос NAVITEL CL100 оснащен HEPA-фильтром, который нейтрализует витающие в воздухе частицы пыли. Аккумулятор обеспечивает до 20 мин автономной работы устройства. При чрезвычайной ситуации автовладелец может использовать прибор в качестве аварийного фонаря. Автомобильный пылесос NAVITEL CL100 комплектуется насадками, которые проникают к труднодоступным участкам и удаляют мельчайший сор. Тщательно продуманная форма гарантирует удобный захват любой рукой без риска проскальзывания. Регулятор на корпусе помогает определиться с необходимой мощностью. Защитная система приостанавливает работу модели во избежание перегрева. Загрязнения поступают в специально предусмотренный контейнер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Автомобильный Navitel CL100 серый 100Вт - по цене 4940 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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