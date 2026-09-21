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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710833
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Описание товара Пылесос Автомобильный Vitek VT-1850 черный
Автомобильный пылесос Vitek VT-1850 — это практичное решение для сухой уборки салона машины. Компактное устройство простое в эксплуатации и подходит для поверхностей любого типа. С его помощью можно очистить салон транспортного средства, панели, обивку и сиденья от загрязнений всех видов: пыль, шерсть, пепел и многое другое. Сбор мусора осуществляется в пылесборник объемом 0,5 л, которого вполне хватает на уборку одного автомобиля. Благодаря встроенной циклонической системе устройство эффективно убирает мелкий мусор за считанные минуты. Работает пылесос почти бесшумно.Питание автомобильного пылесоса Vitek VT-1850 осуществляется от розетки стандартного прикуривателя мощностью 12 В. Максимальная потребляемая мощность прибора – 90 Вт. Длина сетевого кабеля равняется 3,6 м. В комплекте идет удлиняющий шланг, позволяющий достать даже самые труднодоступные места салона автомобиля. Комплектация также подразумевает наличие турбощетки, щелевой насадки и щетки для чистки панелей. Дополнительно имеется удобный чехол для хранения и транспортировки аксессуаров.
Автомобильный пылесос Vitek VT-1850 — это практичное решение для сухой уборки салона машины. Компактное устройство простое в эксплуатации и подходит для поверхностей любого типа. С его помощью можно очистить салон транспортного средства, панели, обивку и сиденья от загрязнений всех видов: пыль, шерсть, пепел и многое другое. Сбор мусора осуществляется в пылесборник объемом 0,5 л, которого вполне хватает на уборку одного автомобиля. Благодаря встроенной циклонической системе устройство эффективно убирает мелкий мусор за считанные минуты. Работает пылесос почти бесшумно.Питание автомобильного пылесоса Vitek VT-1850 осуществляется от розетки стандартного прикуривателя мощностью 12 В. Максимальная потребляемая мощность прибора – 90 Вт. Длина сетевого кабеля равняется 3,6 м. В комплекте идет удлиняющий шланг, позволяющий достать даже самые труднодоступные места салона автомобиля. Комплектация также подразумевает наличие турбощетки, щелевой насадки и щетки для чистки панелей. Дополнительно имеется удобный чехол для хранения и транспортировки аксессуаров.
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