Накопитель SSD Digma 2000Gb Meta P31 (DGSM5002TP31T)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10300
Скорость записи, Мб/с
8600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715045
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10300
Скорость записи, Мб/с
8600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD Digma 2000Gb Meta P31 (DGSM5002TP31T)
Накопитель SSD Digma PCIe 5.0 x4 2TB DGSM5002TP31T META P31 M.2 2280
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10300
Скорость записи, Мб/с
8600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Накопитель SSD Digma PCIe 5.0 x4 2TB DGSM5002TP31T META P31 M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD Digma 2000Gb Meta P31 (DGSM5002TP31T) - этот товар вы можете купить по цене 17440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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