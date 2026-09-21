Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3
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Характеристики
Описание товара Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3
Блок питания KINGPRICE мощностью 750 Вт — это надежное решение для стабильной работы вашего персонального компьютера. Созданный в современном форм-факторе ATX, он идеально подходит для различных конфигураций ПК. Оснащенный одним 120-мм вентилятором, блок питания использует активную систему охлаждения, гарантируя оптимальную температуру даже при интенсивных нагрузках. Благодаря этому, работа вашего компьютера остается бесшумной и эффективной. KINGPRICE обладает широкими возможностями подключения: разъем 20+4 pin для материнской платы, 4+4 pin для процессора и два разъема 6+2 pin для видеокарты, обеспечивая совместимость с различными современными компонентами. Кроме того, наличие четырех разъемов SATA позволяет подключать несколько жестких дисков или других устройств хранения. Хотя блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, его мощный и стабильный выход позволит вашему ПК функционировать без перебоев. Производится в Китае и представляет собой отличный выбор для тех, кто ищет надежное и доступное решение для питания своего компьютера.
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