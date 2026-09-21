Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3
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Характеристики
Описание товара Блок питания KingPrice ATX 700W KPPSU700V3
Блок питания KINGPRICE — это надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильное и мощное питание. Обладая мощностью в 700 Вт, этот блок питания прекрасно справляется с поддержкой производительных систем, включая конфигурации с требовательными видеокартами. Устройство оснащено одним вентилятором диаметром 120 мм, который реализует активную систему охлаждения, обеспечивающую эффективное охлаждение компонентов даже при высоких нагрузках. Блок питания соответствует форм-фактору ATX, что делает его совместимым с большинством современных корпусов и системных плат. Для подключения материнской платы предусмотрен стандартный разъем 20+4 pin, а для процессора — разъем 4+4 pin. Любители графически насыщенных игр и приложений оценят наличие двух разъемов 6+2 pin для питания видеокарт. Также предусмотрено четыре разъема SATA, что позволяет легко подключить все необходимые устройства хранения данных. Продукция бренда KINGPRICE производится в Китае и представляет собой отличное сочетание доступности и производительности, хотя устройство и не имеет сертификата 80 PLUS. Блок питания KINGPRICE идеально подходит для пользователей, которым важны надежность и бюджетная эффективность.
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