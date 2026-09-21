Блок питания KingPrice ATX 600W KPPSU600V4
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Характеристики
Описание товара Блок питания KingPrice ATX 600W KPPSU600V4
Блоки питания KINGPRICE – это надежное решение для вашего персонального компьютера, объединяющее в себе современные технологии и высокие стандарты качества. Данная модель обладает мощностью 600 Вт, что обеспечивает стабильную и эффективную работу системы даже при высокой нагрузке. Оборудованный одним вентилятором размером 120 мм с активной системой охлаждения, блок питания гарантирует оптимальное охлаждение и минимальный уровень шума. Это особенно важно для пользователей, ценящих тишину и комфорт при работе с ПК. Интерфейс подключения представлен разъемами для видеокарты 6+2 pin, что позволяет поддерживать современные графические решения. Основное питание материнской платы организуется через универсальный разъем 20+4 pin, а для процессора предусмотрен разъем 4+4 pin, обеспечивающий гибкость и совместимость с различными конфигурациями систем. Дополнительно блок питания оснащен четырьмя SATA-разъемами, что позволяет подключать несколько накопителей данных и других периферийных устройств без каких-либо ограничений. Форм-фактор ATX делает этот блок питания универсальным вариантом для большинства современных корпусов. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, данное устройство остается экономичным вариантом для пользователей, которым не требуется повышенная энергоэффективность. Производится блок питания KINGPRICE в Китае и предлагает сбалансированное сочетание мощности, надежности и доступной цены, что делает его идеальным выбором для домашнего или офисного компьютера.
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