Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4
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Характеристики
Описание товара Блок питания KingPrice ATX 450W KPPSU450V4
Блок питания KINGPRICE — это надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильную работу и оптимальный уровень энергопотребления. Этот блок питания мощностью 450 Вт подходит для большинства базовых конфигураций ПК. Оснащенный одним 120-мм вентилятором, KINGPRICE обеспечивает активное охлаждение, предотвращая перегрев компонентов и обеспечивая эффективность работы системы. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, этот блок питания демонстрирует достойную производительность и энергоэффективность для повседневных задач. KINGPRICE поддерживает подключение различных комплектующих: для питания видеокарты предусмотрен разъем 6+2 pin, для материнской платы — 20+4 pin, а для процессора — 4+4 pin. Для подключения накопителей имеется три разъема SATA, что позволяет легко организовать хранение данных. Форм-фактор ATX делает этот блок питания совместимым с большинством корпусов стандартного размера. Изготовленный в Китае, он является воплощением сочетания доступной цены и приемлемого качества. KINGPRICE станет отличным выбором для сборки или апгрейда вашего ПК, удовлетворяя основные требования по питанию и охлаждению.
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