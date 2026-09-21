Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Genie ECO O
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 15 Genie ECO O
Водонагреватели Royal Thermo серии Genie Eco при своих скромных размерах отличаются высокой технологичностью и производительностью. Они идеальны для установки в малогабаритных помещениях и нишах. С помощью ручки управления можно настроить необходимый уровень нагрева воды, используя диапазон, указанный на шкале. Во время нагрева специальный индикатор на панели управления будет светиться, указывая на то, что вода еще не достигла заданной температуры. После достижения заданной температуры и отключения нагрева, индикатор погаснет или поменяет цвет. Вы можете наслаждаться горячей водой. Прибор имеет многоступенчатую систему безопасности. Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C. Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, УЗО защищает от поражение электрическим током.
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Теги товара: накопительные
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
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