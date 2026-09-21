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Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter

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Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 1
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 2
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 3
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 4
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 5
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 6
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 7
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 8
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 9
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 10
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 11
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 12
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
63.5x43.5x26
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 6
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 7
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 8
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 9
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 10
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 11
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 12
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
15 030 руб.  22 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714263
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
электронное
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
63.5
Глубина, см
26
Габариты (ВxШxГ), см
63.5x43.5x26
Размеры в упаковке, см
68х49х28
Вес, кг.
17.9

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter

Накопительный водонагреватель с эмалированным покрытием внутреннего бака и с инверторным управлением. Уникальная технология, реализованная в водонагревателях направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы, благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами нагревательные элементы подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени необходима. Благодаря этой технологии экономится электроэнергия и ресурс работы самих ТЭНов.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Развернуть
Подводка
нижняя
Управление
электронное
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
63.5
Глубина, см
26
Габариты (ВxШxГ), см
63.5x43.5x26
Описание
Накопительный водонагреватель с эмалированным покрытием внутреннего бака и с инверторным управлением. Уникальная технология, реализованная в водонагревателях направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы, благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами нагревательные элементы подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени необходима. Благодаря этой технологии экономится электроэнергия и ресурс работы самих ТЭНов.


Теги товара: накопительные
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Отзывы


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