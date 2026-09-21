Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter
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Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
63.5x43.5x26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%15 030 руб. 22 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714263
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Характеристики
Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
электронное
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
63.5
Глубина, см
26
Габариты (ВxШxГ), см
63.5x43.5x26
Размеры в упаковке, см
68х49х28
Вес, кг.
17.9
Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter
Накопительный водонагреватель с эмалированным покрытием внутреннего бака и с инверторным управлением. Уникальная технология, реализованная в водонагревателях направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы, благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами нагревательные элементы подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени необходима. Благодаря этой технологии экономится электроэнергия и ресурс работы самих ТЭНов.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
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Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Развернуть
Подводка
нижняя
Управление
электронное
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
63.5
Глубина, см
26
Габариты (ВxШxГ), см
63.5x43.5x26
Накопительный водонагреватель с эмалированным покрытием внутреннего бака и с инверторным управлением. Уникальная технология, реализованная в водонагревателях направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы, благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами нагревательные элементы подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени необходима. Благодаря этой технологии экономится электроэнергия и ресурс работы самих ТЭНов.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inverter - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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