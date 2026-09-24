Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White)
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Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
20
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
цилиндр
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Габариты (ВxШxГ), см
23.5х38х11.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%2 680 руб. 3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714251
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Характеристики
Бренд
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
20
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Комплектация
кран
Форма бака
цилиндр
Защита от перегрева
да
Управление
механическое
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Ширина, см
23.5
Высота, см
38
Габариты (ВxШxГ), см
23.5х38х11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х9
Вес, кг.
1.1
Описание товара Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White)
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White)
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
20
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Комплектация
кран
Форма бака
цилиндр
Защита от перегрева
да
Управление
механическое
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Развернуть
Ширина, см
23.5
Высота, см
38
Габариты (ВxШxГ), см
23.5х38х11.5
Страна производитель
Китай
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White)
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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