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Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White) купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White)

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Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White) - фото 1
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
20
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
цилиндр
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Габариты (ВxШxГ), см
23.5х38х11.5
  • Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White) - фото 1
  • Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 680 руб.  3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714251
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
20
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Комплектация
кран
Форма бака
цилиндр
Защита от перегрева
да
Управление
механическое
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Ширина, см
23.5
Высота, см
38
Габариты (ВxШxГ), см
23.5х38х11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х9
Вес, кг.
1.1

Описание товара Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White)

Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White)

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
20
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Комплектация
кран
Форма бака
цилиндр
Защита от перегрева
да
Управление
механическое
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Развернуть
Ширина, см
23.5
Высота, см
38
Габариты (ВxШxГ), см
23.5х38х11.5
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic (White) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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