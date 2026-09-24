Комплект креплений для унитаза Fischer WCN 1 (60561)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект креплений
Тип комплектующей
комплект креплений
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713853
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект креплений
Тип комплектующей
комплект креплений
Цвет
белый
Материал изделия
латунь, пластик
Габариты
70
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
20
Описание товара Комплект креплений для унитаза Fischer WCN 1 (60561)
Крепёжный комплект WCN 1 Fischer 060561 используется для установки отдельно стоящих унитазов и биде в бетонные, кирпичные и каменные основания методом сквозного или предварительного монтажа. Также с помощью данного метиза можно подвесить керамические полки и зеркала. Быстрая и лёгкая установка благодаря полному комплекту метиза. Винт из нержавеющей стали гарантирует коррозионную стойкость. Универсальность (может быть использован для разных целей). Не повреждает керамическую поверхность.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Комплект креплений
Тип комплектующей
комплект креплений
Цвет
белый
Материал изделия
латунь, пластик
Габариты
70
Страна производитель
Германия
Крепёжный комплект WCN 1 Fischer 060561 используется для установки отдельно стоящих унитазов и биде в бетонные, кирпичные и каменные основания методом сквозного или предварительного монтажа. Также с помощью данного метиза можно подвесить керамические полки и зеркала. Быстрая и лёгкая установка благодаря полному комплекту метиза. Винт из нержавеющей стали гарантирует коррозионную стойкость. Универсальность (может быть использован для разных целей). Не повреждает керамическую поверхность.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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