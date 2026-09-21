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Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка

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Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 1
Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 2
Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 3
Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 4
Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 5
Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 6
Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 7
Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 8
Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 9
Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 10
Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 11
Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Bastards
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 3
  • Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 4
  • Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 5
  • Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 6
  • Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 7
  • Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 8
  • Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 9
  • Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 10
  • Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 11
  • Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712375
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092755114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Bastards
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
What Keeps Mankind Alive, Children's Story, Heigh Ho, Army Ants, Books Of Moses, Bone Chain, Two Sisters, First Kiss, Dog Door, Redrum, Nirvana, Home I'll Never Be, Poor Little Lamb, Altar Boy, The Pontiac, Spidey's Wild Ride, King Kong, On The Road, Dog Treat, Missing My Son
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What Keeps Mankind Alive, Children's Story, Heigh Ho, Army Ants, Books Of Moses, Bone Chain, Two Sisters, First Kiss, Dog Door, Redrum, Nirvana, Home I'll Never Be, Poor Little Lamb, Altar Boy, The Pontiac, Spidey's Wild Ride, King Kong, On The Road, Dog Treat, Missing My Son

Отзывы о товаре Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092755114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Bastards
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
What Keeps Mankind Alive, Children's Story, Heigh Ho, Army Ants, Books Of Moses, Bone Chain, Two Sisters, First Kiss, Dog Door, Redrum, Nirvana, Home I'll Never Be, Poor Little Lamb, Altar Boy, The Pontiac, Spidey's Wild Ride, King Kong, On The Road, Dog Treat, Missing My Son
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What Keeps Mankind Alive, Children's Story, Heigh Ho, Army Ants, Books Of Moses, Bone Chain, Two Sisters, First Kiss, Dog Door, Redrum, Nirvana, Home I'll Never Be, Poor Little Lamb, Altar Boy, The Pontiac, Spidey's Wild Ride, King Kong, On The Road, Dog Treat, Missing My Son
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Waits - Bastards (8714092755114) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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