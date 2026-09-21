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Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813209) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813209) виниловая пластинка

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Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813209) виниловая пластинка - фото 1
Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813209) виниловая пластинка - фото 2
Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813209) виниловая пластинка - фото 3
Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813209) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Ultimate Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813209) виниловая пластинка - фото 1
  • Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813209) виниловая пластинка - фото 2
  • Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813209) виниловая пластинка - фото 3
  • Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813209) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712340
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497813209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Ultimate Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Handbags & Gladrags, Maggie May, In A Broken Dream, You Wear It Well, Sailing, I Don't Want To Talk About It, Tonight's The Night (Gonna Be Alright), The First Cut Is The Deepest, The Killing Of Georgie (Pt I And II), You're In My Heart (The Final Acclaim), Hot Legs, Do Ya Think I'm Sexy, Young Turks, Baby Jane, Some Guys Have All The Luck, Forever Young, Downtown Train, Have I Told You Lately, Rhythm Of My Heart, For The First Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813209) виниловая пластинка

По случаю 80-летия Рода Стюарта "Ultimate Hits" представляет выдающиеся моменты из замечательной сольной карьеры легендарного певца. Больше, чем просто коллекция хитов, этот тщательно подобранный набор охватывает десятилетия, раскрывая эволюцию уникального таланта и универсальность настоящей музыкальной иконы. Это лучший опыт Рода Стюарта как для давних поклонников, так и для новых слушателей, свидетельство его непреходящего влияния на музыку. Начиная с его безошибочных хитов "Handbags and Gladrags" и "Maggie May", которыми он отпраздновал свой прорыв, сборник также содержит смелые социально-критические заявления "The Killing of George (Part I and II)" и "Young Turks", танцевальные диско-звуки с "Da Ya Think I'm Sexy?", зажигательные песни, такие как "Hot Legs" и "Baby Jane", и мастерские баллады "Sailing", "Rhythm of My Heart" и "For the First Time".

Отзывы о товаре Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813209) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497813209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Ultimate Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Handbags & Gladrags, Maggie May, In A Broken Dream, You Wear It Well, Sailing, I Don't Want To Talk About It, Tonight's The Night (Gonna Be Alright), The First Cut Is The Deepest, The Killing Of Georgie (Pt I And II), You're In My Heart (The Final Acclaim), Hot Legs, Do Ya Think I'm Sexy, Young Turks, Baby Jane, Some Guys Have All The Luck, Forever Young, Downtown Train, Have I Told You Lately, Rhythm Of My Heart, For The First Time
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
По случаю 80-летия Рода Стюарта "Ultimate Hits" представляет выдающиеся моменты из замечательной сольной карьеры легендарного певца. Больше, чем просто коллекция хитов, этот тщательно подобранный набор охватывает десятилетия, раскрывая эволюцию уникального таланта и универсальность настоящей музыкальной иконы. Это лучший опыт Рода Стюарта как для давних поклонников, так и для новых слушателей, свидетельство его непреходящего влияния на музыку. Начиная с его безошибочных хитов "Handbags and Gladrags" и "Maggie May", которыми он отпраздновал свой прорыв, сборник также содержит смелые социально-критические заявления "The Killing of George (Part I and II)" и "Young Turks", танцевальные диско-звуки с "Da Ya Think I'm Sexy?", зажигательные песни, такие как "Hot Legs" и "Baby Jane", и мастерские баллады "Sailing", "Rhythm of My Heart" и "For the First Time".
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