Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813209) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rod Stewart - Ultimate Hits (0603497813209) виниловая пластинка
По случаю 80-летия Рода Стюарта "Ultimate Hits" представляет выдающиеся моменты из замечательной сольной карьеры легендарного певца. Больше, чем просто коллекция хитов, этот тщательно подобранный набор охватывает десятилетия, раскрывая эволюцию уникального таланта и универсальность настоящей музыкальной иконы. Это лучший опыт Рода Стюарта как для давних поклонников, так и для новых слушателей, свидетельство его непреходящего влияния на музыку. Начиная с его безошибочных хитов "Handbags and Gladrags" и "Maggie May", которыми он отпраздновал свой прорыв, сборник также содержит смелые социально-критические заявления "The Killing of George (Part I and II)" и "Young Turks", танцевальные диско-звуки с "Da Ya Think I'm Sexy?", зажигательные песни, такие как "Hot Legs" и "Baby Jane", и мастерские баллады "Sailing", "Rhythm of My Heart" и "For the First Time".
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