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Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка

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Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка - фото 1
Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка - фото 2
Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка - фото 3
Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка - фото 4
Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка - фото 5
Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка - фото 6
Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка - фото 7
Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
Vulgar Display Of Power
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка - фото 1
  • Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка - фото 2
  • Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка - фото 3
  • Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка - фото 4
  • Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка - фото 5
  • Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка - фото 6
  • Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка - фото 7
  • Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712321
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[81227890995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
Vulgar Display Of Power
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Mouth For War, A New Level, Walk, Fucking Hostile, This Love, Rise, No Good (Attack The Radical), Live In A Hole, Regular People (Conceit), Driven, Hollow
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка

Для продолжения альбома COWBOYS FROM HELL Pantera поставили перед собой задачу написать самую тяжелую пластинку всех времен, и с VULGAR DISPLAY OF POWER техасскому квартету это удалось. Обложка "Punch in the Face" с альбома Atco 1992 года задает тон 11 жестким оригинальным композициям, включая "Mouth for War", "Walk", "Hollow" и "This Love". Глубокий, рычащий вокал Фила Ансельмо звучит как нечто из фильма "Экзорцист" (название альбома заимствовано из фильма), а грохочущие риффы Даррелла Эбботта звучат так же одержимо. Эбботт родился в этот день в 1966 году, и мы помним покойного гитариста по дважды платиновому альбому VULGAR DISPLAY OF POWER - возможно, лучшему часу Pantera и, безусловно, одному из самых влиятельных металлических альбомов 1990-х годов. "Жгучий, всепоглощающий сборник брутальных риффов, сокрушительной скорости и хриплого, кричащего вокала. 'Vulgar Display of Power' - это альбом, который утвердил Pantera как самую злобную и популярную хэви-метал группу начала 80-х" (All Music Guide)

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[81227890995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
Vulgar Display Of Power
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Mouth For War, A New Level, Walk, Fucking Hostile, This Love, Rise, No Good (Attack The Radical), Live In A Hole, Regular People (Conceit), Driven, Hollow
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Для продолжения альбома COWBOYS FROM HELL Pantera поставили перед собой задачу написать самую тяжелую пластинку всех времен, и с VULGAR DISPLAY OF POWER техасскому квартету это удалось. Обложка "Punch in the Face" с альбома Atco 1992 года задает тон 11 жестким оригинальным композициям, включая "Mouth for War", "Walk", "Hollow" и "This Love". Глубокий, рычащий вокал Фила Ансельмо звучит как нечто из фильма "Экзорцист" (название альбома заимствовано из фильма), а грохочущие риффы Даррелла Эбботта звучат так же одержимо. Эбботт родился в этот день в 1966 году, и мы помним покойного гитариста по дважды платиновому альбому VULGAR DISPLAY OF POWER - возможно, лучшему часу Pantera и, безусловно, одному из самых влиятельных металлических альбомов 1990-х годов. "Жгучий, всепоглощающий сборник брутальных риффов, сокрушительной скорости и хриплого, кричащего вокала. 'Vulgar Display of Power' - это альбом, который утвердил Pantera как самую злобную и популярную хэви-метал группу начала 80-х" (All Music Guide)
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