Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка
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Описание товара Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка
Для продолжения альбома COWBOYS FROM HELL Pantera поставили перед собой задачу написать самую тяжелую пластинку всех времен, и с VULGAR DISPLAY OF POWER техасскому квартету это удалось. Обложка "Punch in the Face" с альбома Atco 1992 года задает тон 11 жестким оригинальным композициям, включая "Mouth for War", "Walk", "Hollow" и "This Love". Глубокий, рычащий вокал Фила Ансельмо звучит как нечто из фильма "Экзорцист" (название альбома заимствовано из фильма), а грохочущие риффы Даррелла Эбботта звучат так же одержимо. Эбботт родился в этот день в 1966 году, и мы помним покойного гитариста по дважды платиновому альбому VULGAR DISPLAY OF POWER - возможно, лучшему часу Pantera и, безусловно, одному из самых влиятельных металлических альбомов 1990-х годов. "Жгучий, всепоглощающий сборник брутальных риффов, сокрушительной скорости и хриплого, кричащего вокала. 'Vulgar Display of Power' - это альбом, который утвердил Pantera как самую злобную и популярную хэви-метал группу начала 80-х" (All Music Guide)
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