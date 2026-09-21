Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка

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Для продолжения альбома COWBOYS FROM HELL Pantera поставили перед собой задачу написать самую тяжелую пластинку всех времен, и с VULGAR DISPLAY OF POWER техасскому квартету это удалось. Обложка "Punch in the Face" с альбома Atco 1992 года задает тон 11 жестким оригинальным композициям, включая "Mouth for War", "Walk", "Hollow" и "This Love". Глубокий, рычащий вокал Фила Ансельмо звучит как нечто из фильма "Экзорцист" (название альбома заимствовано из фильма), а грохочущие риффы Даррелла Эбботта звучат так же одержимо. Эбботт родился в этот день в 1966 году, и мы помним покойного гитариста по дважды платиновому альбому VULGAR DISPLAY OF POWER - возможно, лучшему часу Pantera и, безусловно, одному из самых влиятельных металлических альбомов 1990-х годов. "Жгучий, всепоглощающий сборник брутальных риффов, сокрушительной скорости и хриплого, кричащего вокала. 'Vulgar Display of Power' - это альбом, который утвердил Pantera как самую злобную и популярную хэви-метал группу начала 80-х" (All Music Guide)

Для продолжения альбома COWBOYS FROM HELL Pantera поставили перед собой задачу написать самую тяжелую пластинку всех времен, и с VULGAR DISPLAY OF POWER техасскому квартету это удалось. Обложка "Punch in the Face" с альбома Atco 1992 года задает тон 11 жестким оригинальным композициям, включая "Mouth for War", "Walk", "Hollow" и "This Love". Глубокий, рычащий вокал Фила Ансельмо звучит как нечто из фильма "Экзорцист" (название альбома заимствовано из фильма), а грохочущие риффы Даррелла Эбботта звучат так же одержимо. Эбботт родился в этот день в 1966 году, и мы помним покойного гитариста по дважды платиновому альбому VULGAR DISPLAY OF POWER - возможно, лучшему часу Pantera и, безусловно, одному из самых влиятельных металлических альбомов 1990-х годов. "Жгучий, всепоглощающий сборник брутальных риффов, сокрушительной скорости и хриплого, кричащего вокала. 'Vulgar Display of Power' - это альбом, который утвердил Pantera как самую злобную и популярную хэви-метал группу начала 80-х" (All Music Guide)

Pantera - Vulgar Display Of Power (0081227890995) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.