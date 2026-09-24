Onerepublic - Collection (0602478346675) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Onerepublic
Альбом (сингл)
COLLECTION
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712316
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478346675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Onerepublic
Альбом (сингл)
COLLECTION
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Ain't Worried, Counting Stars, Run, I Lived, Runaway, Secrets, Apologize (Timbaland Mix), Sunshine, Love Runs Out, Wherever I Go, Rescue Me, If I Lose Myself, Good Life, Stop And Stare, All The Right Moves, I Don't Wanna Wait
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Onerepublic - Collection (0602478346675) виниловая пластинка
«The Collection» — сборник главных хитов американской поп-рок-группы OneRepublic. В него вошли песни из первых шести альбомов коллектива: Dreaming Out Loud (2007), Waking Up (2009), Native (2013–14), Oh My My (2016), Human (2021) и Artificial Paradise (2024). Физические издания (CD и винил) включают только первые 16 песен, но с немного разным порядком треков и оригинальной версией «If I Lose Myself» вместо ремикса Alesso. Цифровой выпуск включает ещё 10 треков из физического выпуска.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478346675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Onerepublic
Альбом (сингл)
COLLECTION
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Ain't Worried, Counting Stars, Run, I Lived, Runaway, Secrets, Apologize (Timbaland Mix), Sunshine, Love Runs Out, Wherever I Go, Rescue Me, If I Lose Myself, Good Life, Stop And Stare, All The Right Moves, I Don't Wanna Wait
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«The Collection» — сборник главных хитов американской поп-рок-группы OneRepublic. В него вошли песни из первых шести альбомов коллектива: Dreaming Out Loud (2007), Waking Up (2009), Native (2013–14), Oh My My (2016), Human (2021) и Artificial Paradise (2024). Физические издания (CD и винил) включают только первые 16 песен, но с немного разным порядком треков и оригинальной версией «If I Lose Myself» вместо ремикса Alesso. Цифровой выпуск включает ещё 10 треков из физического выпуска.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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