Mike Oldfield - Hergest Ridge (0602465758825) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Hergest Ridge
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 712287
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4 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602465758825]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Hergest Ridge
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hergest Ridge Part One (1974 Stereo Mix), Hergest Ridge Part Two (1974 Stereo Mix), Hergest Ridge Part One (2010 Stereo Mix), Hergest Ridge Part Two (2010 Stereo Mix)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Mike Oldfield - Hergest Ridge (0602465758825) виниловая пластинка
"Hergest Ridge" - это продолжение "Tubular Bells" и в значительной степени инструментальный альбом, сочиненный, спродюсированный и в основном записанный самим Майком Олдфилдом весной 1974 года. Он сразу же достиг первого места в британских чартах, но ??был заменен своим предшественником через три недели. Юбилейное издание выходит с новым оформлением, одобренным Майком, который написал совершенно новую заметку для обложки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602465758825]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Hergest Ridge
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hergest Ridge Part One (1974 Stereo Mix), Hergest Ridge Part Two (1974 Stereo Mix), Hergest Ridge Part One (2010 Stereo Mix), Hergest Ridge Part Two (2010 Stereo Mix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Hergest Ridge" - это продолжение "Tubular Bells" и в значительной степени инструментальный альбом, сочиненный, спродюсированный и в основном записанный самим Майком Олдфилдом весной 1974 года. Он сразу же достиг первого места в британских чартах, но ??был заменен своим предшественником через три недели. Юбилейное издание выходит с новым оформлением, одобренным Майком, который написал совершенно новую заметку для обложки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Mike Oldfield - Hergest Ridge (0602465758825) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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