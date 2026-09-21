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John Legend - Legend (0602448314536) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Legend - Legend (0602448314536) виниловая пластинка

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John Legend - Legend (0602448314536) виниловая пластинка - фото 1
John Legend - Legend (0602448314536) виниловая пластинка - фото 2
John Legend - Legend (0602448314536) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Legend
Альбом (сингл)
Legend
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Legend - Legend (0602448314536) виниловая пластинка - фото 1
  • John Legend - Legend (0602448314536) виниловая пластинка - фото 2
  • John Legend - Legend (0602448314536) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712257
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602448314536]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Legend
Альбом (сингл)
Legend
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Rounds, Waterslide, Dope, Strawberry Blush, Guy Like Me, All She Wanna Do, Splash, You, Fate, Love, One Last Dance, All She Wanna Do, Memories, Nervous, Wonder Woman, Honey, I Want You To Know, Speak In Tongues, The Other Ones, Stardust, Pieces, Good, I Don t Love You Like I Used To, Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара John Legend - Legend (0602448314536) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rounds, Waterslide, Dope, Strawberry Blush, Guy Like Me, All She Wanna Do, Splash, You, Fate, Love, One Last Dance, All She Wanna Do, Memories, Nervous, Wonder Woman, Honey, I Want You To Know, Speak In Tongues, The Other Ones, Stardust, Pieces, Good, I Don t Love You Like I Used To, Home

Отзывы о товаре John Legend - Legend (0602448314536) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602448314536]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Legend
Альбом (сингл)
Legend
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Rounds, Waterslide, Dope, Strawberry Blush, Guy Like Me, All She Wanna Do, Splash, You, Fate, Love, One Last Dance, All She Wanna Do, Memories, Nervous, Wonder Woman, Honey, I Want You To Know, Speak In Tongues, The Other Ones, Stardust, Pieces, Good, I Don t Love You Like I Used To, Home
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rounds, Waterslide, Dope, Strawberry Blush, Guy Like Me, All She Wanna Do, Splash, You, Fate, Love, One Last Dance, All She Wanna Do, Memories, Nervous, Wonder Woman, Honey, I Want You To Know, Speak In Tongues, The Other Ones, Stardust, Pieces, Good, I Don t Love You Like I Used To, Home
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