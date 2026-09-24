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Hank Mobley - Third Season (0602455421463) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hank Mobley - Third Season (0602455421463) виниловая пластинка

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Hank Mobley - Third Season (0602455421463) виниловая пластинка - фото 1
Hank Mobley - Third Season (0602455421463) виниловая пластинка - фото 2
Hank Mobley - Third Season (0602455421463) виниловая пластинка - фото 3
Hank Mobley - Third Season (0602455421463) виниловая пластинка - фото 4
Hank Mobley - Third Season (0602455421463) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Third Season
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hank Mobley - Third Season (0602455421463) виниловая пластинка - фото 1
  • Hank Mobley - Third Season (0602455421463) виниловая пластинка - фото 2
  • Hank Mobley - Third Season (0602455421463) виниловая пластинка - фото 3
  • Hank Mobley - Third Season (0602455421463) виниловая пластинка - фото 4
  • Hank Mobley - Third Season (0602455421463) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712240
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hank Mobley - Third Season (0602455421463) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602455421463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Third Season
Жанр
Jazz
Трек-лист
Aperitif, Don't Cry, Just Sigh, Steppin' Stone, The Third Season, Boss Bossa, Give Me That Feelin'
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Hank Mobley - Third Season (0602455421463) виниловая пластинка

Third Season — альбом тенор-саксофониста Хэнка Мобли, записанный 24 февраля 1967 года, но впервые выпущенный на лейбле Blue Note только в 1980 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд. "Third Season" - один из малоизвестных альбомов Хэнка Мобли. Он содержит выступления Мобли с довольно необычным, но неизменно превосходным составом септета с трубачом Ли Морганом, альт-саксофонистом Джеймсом Сполдингом, пианистом Сидаром Уолтоном, басистом Уолтером Букером, барабанщиком Билли Хиггинсом и гитаристом Сонни Гринвичем. Стилистический спектр альбома простирается от хард-бопа до модального джаза и соул-джаза до босса-новы.

Отзывы о товаре Hank Mobley - Third Season (0602455421463) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602455421463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Third Season
Жанр
Jazz
Трек-лист
Aperitif, Don't Cry, Just Sigh, Steppin' Stone, The Third Season, Boss Bossa, Give Me That Feelin'
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Third Season — альбом тенор-саксофониста Хэнка Мобли, записанный 24 февраля 1967 года, но впервые выпущенный на лейбле Blue Note только в 1980 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд. "Third Season" - один из малоизвестных альбомов Хэнка Мобли. Он содержит выступления Мобли с довольно необычным, но неизменно превосходным составом септета с трубачом Ли Морганом, альт-саксофонистом Джеймсом Сполдингом, пианистом Сидаром Уолтоном, басистом Уолтером Букером, барабанщиком Билли Хиггинсом и гитаристом Сонни Гринвичем. Стилистический спектр альбома простирается от хард-бопа до модального джаза и соул-джаза до босса-новы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hank Mobley - Third Season (0602455421463) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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