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Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка

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Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 1
Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 2
Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 3
Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 4
Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 5
Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 6
Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 7
Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 8
Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 9
Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 10
Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 11
Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Yeah!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 1
  • Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 2
  • Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 3
  • Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 4
  • Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 5
  • Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 6
  • Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 7
  • Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 8
  • Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 9
  • Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 10
  • Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 11
  • Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712198
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602508180095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Yeah!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
20th Century Boy, Rock On, Hanging On The Telephone, Waterloo Sunset, Hell Raiser, 10538 Overture, Street Life, Drive-In Saturday, Little Bit Of Love, The Golden Age Of Rock 'n' Roll, No Matter What, He's Gonna Step On You Again, Don't Believe A Word, Stay With Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 20th Century Boy, Rock On, Hanging On The Telephone, Waterloo Sunset, Hell Raiser, 10538 Overture, Street Life, Drive-In Saturday, Little Bit Of Love, The Golden Age Of Rock 'n' Roll, No Matter What, He's Gonna Step On You Again, Don't Believe A Word, Stay With Me



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602508180095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Yeah!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
20th Century Boy, Rock On, Hanging On The Telephone, Waterloo Sunset, Hell Raiser, 10538 Overture, Street Life, Drive-In Saturday, Little Bit Of Love, The Golden Age Of Rock 'n' Roll, No Matter What, He's Gonna Step On You Again, Don't Believe A Word, Stay With Me
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 20th Century Boy, Rock On, Hanging On The Telephone, Waterloo Sunset, Hell Raiser, 10538 Overture, Street Life, Drive-In Saturday, Little Bit Of Love, The Golden Age Of Rock 'n' Roll, No Matter What, He's Gonna Step On You Again, Don't Believe A Word, Stay With Me


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Def Leppard - Yeah! (0602508180095) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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