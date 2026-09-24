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Cranberries - No Need To Argue (0602475914716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cranberries - No Need To Argue (0602475914716) виниловая пластинка

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Cranberries - No Need To Argue (0602475914716) виниловая пластинка - фото 1
Cranberries - No Need To Argue (0602475914716) виниловая пластинка - фото 2
Cranberries - No Need To Argue (0602475914716) виниловая пластинка - фото 3
Cranberries - No Need To Argue (0602475914716) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cranberries
Альбом (сингл)
No Need To Argue
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cranberries - No Need To Argue (0602475914716) виниловая пластинка - фото 1
  • Cranberries - No Need To Argue (0602475914716) виниловая пластинка - фото 2
  • Cranberries - No Need To Argue (0602475914716) виниловая пластинка - фото 3
  • Cranberries - No Need To Argue (0602475914716) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712186
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602475914716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cranberries
Альбом (сингл)
No Need To Argue
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ode To My Family, I Can't Be With You, Twenty One, Zombie, Empty, Everything I Said, The Icicle Melts, Disappointment, Ridiculous Thoughts, Dreaming My Dreams, Yeats' Grave, Daffodil Lament, No Need To Argue, Ode To My Family (Iain Cook Remix), Zombie (Iain Cook Remix), Zombie (Demo), I Can't Be With You (Live From Woodstock '94), Ridiculous Thoughts (Live From Woodstock '94), Daffodil Lament (Live From Woodstock '94)
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Cranberries - No Need To Argue (0602475914716) виниловая пластинка

«No Need to Argue» (с англ. — «Не нужно спорить») — второй студийный альбом группы The Cranberries, вышел 3 октября 1994 года. Продюсер — Стивен Стрит. Наиболее успешный альбом группы, проданный тиражом около 17 млн копий. Содержит самый известный сингл ирландского коллектива — «Zombie».



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602475914716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cranberries
Альбом (сингл)
No Need To Argue
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ode To My Family, I Can't Be With You, Twenty One, Zombie, Empty, Everything I Said, The Icicle Melts, Disappointment, Ridiculous Thoughts, Dreaming My Dreams, Yeats' Grave, Daffodil Lament, No Need To Argue, Ode To My Family (Iain Cook Remix), Zombie (Iain Cook Remix), Zombie (Demo), I Can't Be With You (Live From Woodstock '94), Ridiculous Thoughts (Live From Woodstock '94), Daffodil Lament (Live From Woodstock '94)
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«No Need to Argue» (с англ. — «Не нужно спорить») — второй студийный альбом группы The Cranberries, вышел 3 октября 1994 года. Продюсер — Стивен Стрит. Наиболее успешный альбом группы, проданный тиражом около 17 млн копий. Содержит самый известный сингл ирландского коллектива — «Zombie».


Теги товара: Limited Edition
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