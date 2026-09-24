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Billy Idol - Charmed Life (0602465558531) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Idol - Charmed Life (0602465558531) виниловая пластинка

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Billy Idol - Charmed Life (0602465558531) виниловая пластинка - фото 1
Billy Idol - Charmed Life (0602465558531) виниловая пластинка - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
Charmed Life
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Idol - Charmed Life (0602465558531) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Idol - Charmed Life (0602465558531) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712148
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Billy Idol - Charmed Life (0602465558531) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602465558531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
Charmed Life
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Loveless, Pumping On Steel, Prodigal Blues, Woman, Trouble With The, Sweet Stuff, Cradle Of Love, Mark Of Caine, Endless Sleep, Love Unchained, The Right Way, License To Thrill
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Billy Idol - Charmed Life (0602465558531) виниловая пластинка

«Charmed Life» — четвёртый студийный альбом английского рок-музыканта Billy Idol, выпущенный 30 апреля 1990 года лейблом Chrysalis Records. В основном альбом относится к жанру хард-рок, но в нём есть эксперименты с другими направлениями, например, джаз в треке «Endless Sleep» и электро-блюз в «Trouble With The Sweet Stuff». Charmed Life — четвёртый студийный альбом английского рок-музыканта Билли Айдола, первоначально выпущенный в 1990 году. Альбом получил платиновый сертификат от RIAA и серебряный сертификат от BPI. Как и его предшественник Whiplash Smile, альбом демонстрирует более эмоциональную сторону Idol, но с более органичным и менее технологичным звучанием. В отличие от предыдущих трёх альбомов Айдола, Charmed Life не включал гитариста Стива Стивенса, и большую часть гитарной работы выполнил Марк Янгер-Смит. Айдол сказал Sounds в 1990 году: «Встреча с Марком Янгер-Смитом дала мне опору, человека, с которым я мог работать, формируя звучание и идею для этого альбома».



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602465558531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
Charmed Life
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Loveless, Pumping On Steel, Prodigal Blues, Woman, Trouble With The, Sweet Stuff, Cradle Of Love, Mark Of Caine, Endless Sleep, Love Unchained, The Right Way, License To Thrill
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Charmed Life» — четвёртый студийный альбом английского рок-музыканта Billy Idol, выпущенный 30 апреля 1990 года лейблом Chrysalis Records. В основном альбом относится к жанру хард-рок, но в нём есть эксперименты с другими направлениями, например, джаз в треке «Endless Sleep» и электро-блюз в «Trouble With The Sweet Stuff». Charmed Life — четвёртый студийный альбом английского рок-музыканта Билли Айдола, первоначально выпущенный в 1990 году. Альбом получил платиновый сертификат от RIAA и серебряный сертификат от BPI. Как и его предшественник Whiplash Smile, альбом демонстрирует более эмоциональную сторону Idol, но с более органичным и менее технологичным звучанием. В отличие от предыдущих трёх альбомов Айдола, Charmed Life не включал гитариста Стива Стивенса, и большую часть гитарной работы выполнил Марк Янгер-Смит. Айдол сказал Sounds в 1990 году: «Встреча с Марком Янгер-Смитом дала мне опору, человека, с которым я мог работать, формируя звучание и идею для этого альбома».


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Idol - Charmed Life (0602465558531) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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