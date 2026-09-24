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Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка

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Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка - фото 1
Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка - фото 2
Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка - фото 3
Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка - фото 4
Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка - фото 5
Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка - фото 6
Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка - фото 7
Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grapefruit
Альбом (сингл)
Around Grapefruit
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка - фото 1
  • Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка - фото 2
  • Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка - фото 3
  • Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка - фото 4
  • Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка - фото 5
  • Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка - фото 6
  • Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка - фото 7
  • Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711984
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bonfire Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bonfire Records
Barcode
[8054757320098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grapefruit
Альбом (сингл)
Around Grapefruit
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Another Game, Yesterday's Shunshine, Elevator, Yes, C'mon Marianne, Lullaby, Dead Boot, Somebody's Turning On The People, Trying To Make It To Monday, Round Going Round, Dear Delilah, This Little Man, Ain't It Good, Theme For Twiggy, Someday Soon, Do What You Want To, One More Try
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка

Впервые с конца шестидесятых переиздали этот шедевр психо-попа британской группы Grapefruit с дополнительными треками с их лондонских сессий в 1967 и 1968 годах. Группа была названа Grapefruit Джоном Ленноном в честь книги, написанной его будущей женой Йоко Оно, которая также называлась Grapefruit. Леннон представил группу средствам массовой информации в январе 1968 года и пригласил Джона Перри присоединиться к записи хит-сингла «Hey Jude». Помимо Леннона, на пресс-презентации присутствовали Пол Маккартни и Ринго Старр из «Битлз» и Брайан Джонс из «Роллинг Стоунз», которые сфотографировались с группой.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bonfire Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bonfire Records
Barcode
[8054757320098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grapefruit
Альбом (сингл)
Around Grapefruit
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Another Game, Yesterday's Shunshine, Elevator, Yes, C'mon Marianne, Lullaby, Dead Boot, Somebody's Turning On The People, Trying To Make It To Monday, Round Going Round, Dear Delilah, This Little Man, Ain't It Good, Theme For Twiggy, Someday Soon, Do What You Want To, One More Try
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Впервые с конца шестидесятых переиздали этот шедевр психо-попа британской группы Grapefruit с дополнительными треками с их лондонских сессий в 1967 и 1968 годах. Группа была названа Grapefruit Джоном Ленноном в честь книги, написанной его будущей женой Йоко Оно, которая также называлась Grapefruit. Леннон представил группу средствам массовой информации в январе 1968 года и пригласил Джона Перри присоединиться к записи хит-сингла «Hey Jude». Помимо Леннона, на пресс-презентации присутствовали Пол Маккартни и Ринго Старр из «Битлз» и Брайан Джонс из «Роллинг Стоунз», которые сфотографировались с группой.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grapefruit - Around Grapefruit (8054757320098) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3040 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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