Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 711963
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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087350673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
A Kind Of Magic, Under Pressure, Radio Ga Ga, I Want It All, I Want To Break Free, Innuendo, It's A Hard Life, Breakthru, Who Wants To Live Forever, Headlong, The Miracle, I'm Going Slightly Mad, The Invisible Man, Hammer To Fall, Friends Will Be Friends, The Show Must Go On, One Vision
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка
Greatest Hits II — второй сборник хитов британской группы Queen. Был выпущен 28 октября 1991 года, за месяц до смерти Фредди Меркьюри.
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Теги товара: Queen
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Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087350673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
A Kind Of Magic, Under Pressure, Radio Ga Ga, I Want It All, I Want To Break Free, Innuendo, It's A Hard Life, Breakthru, Who Wants To Live Forever, Headlong, The Miracle, I'm Going Slightly Mad, The Invisible Man, Hammer To Fall, Friends Will Be Friends, The Show Must Go On, One Vision
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Greatest Hits II — второй сборник хитов британской группы Queen. Был выпущен 28 октября 1991 года, за месяц до смерти Фредди Меркьюри.
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Теги товара: Queen
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
Queen - Greatest Hits II (0050087350673) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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