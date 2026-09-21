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Ghost - Skeleta (0888072667846) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ghost - Skeleta (0888072667846) виниловая пластинка

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Ghost - Skeleta (0888072667846) виниловая пластинка - фото 1
Ghost - Skeleta (0888072667846) виниловая пластинка - фото 2
Ghost - Skeleta (0888072667846) виниловая пластинка - фото 3
Ghost - Skeleta (0888072667846) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Skeleta
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ghost - Skeleta (0888072667846) виниловая пластинка - фото 1
  • Ghost - Skeleta (0888072667846) виниловая пластинка - фото 2
  • Ghost - Skeleta (0888072667846) виниловая пластинка - фото 3
  • Ghost - Skeleta (0888072667846) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711943
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ghost - Skeleta (0888072667846) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072667846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Skeleta
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Peacefield, Lachryma, Satanized, Guiding Lights, Profundis Borealis, Cenotaph, Missilia Amori, Marks Of The Evil One, Umbra, Excelsis
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ghost - Skeleta (0888072667846) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Peacefield, Lachryma, Satanized, Guiding Lights, Profundis Borealis, Cenotaph, Missilia Amori, Marks Of The Evil One, Umbra, Excelsis



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Ghost - Skeleta (0888072667846) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072667846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Skeleta
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Peacefield, Lachryma, Satanized, Guiding Lights, Profundis Borealis, Cenotaph, Missilia Amori, Marks Of The Evil One, Umbra, Excelsis
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Peacefield, Lachryma, Satanized, Guiding Lights, Profundis Borealis, Cenotaph, Missilia Amori, Marks Of The Evil One, Umbra, Excelsis


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ghost - Skeleta (0888072667846) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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