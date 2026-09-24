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Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка

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Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 1
Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 2
Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 3
Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 4
Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 5
Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 6
Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 7
Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 8
Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 9
Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 10
Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 11
Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Inferno
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 1
  • Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 2
  • Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 3
  • Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 4
  • Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 5
  • Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 6
  • Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 7
  • Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 8
  • Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 9
  • Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 10
  • Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 11
  • Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711859
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538464351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Inferno
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Terminal Show, Killers, In The Name Of Tragedy, Suicide, Life's A Bitch, Down On Me, In The Black, Fight, In The Year Of The Wolf, Keys To The Kingdom, Smiling Like A Killer, Whorehouse Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка

Студийный альбом 2004 года британской рок-группы Motorhead. Альбом содержит как "тяжёлые" песни ("Terminal Show" и "In the Name Of Tragedy"), так и композиции исполненные в рок-н-рольной манере ("Killers", "Life's a Bitch"). "Whorehouse Blues" - медленная, акустическая композиция, в которой отражается тридцать лет существования группы. При её записи Фил Кэмпбелл и Микки Ди (ударник группы) исполнили свои партии на акустических гитарах, а Лемми - на губной гармонике. В записи альбома принял участие гитарист-виртуоз Стив Вай, который записал партию гитары для песен "Terminal Show" и "Down On Me" Композиция "In the Black" также вошла в саундтрек к игре Br?tal Legend. Издание на двойном черном виниле. Британская хард-рок группа Motorhead образовалась в 1975 году, пик популярности пришел на первую половину 80-х годов. Группу часто называют родоначальницей таких направлений, как трэш-метал и спид-метал. В 2005 году коллектив был награжден премией Грэмми в номинации "лучшее исполнение в жанре метал".

Отзывы о товаре Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538464351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Inferno
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Terminal Show, Killers, In The Name Of Tragedy, Suicide, Life's A Bitch, Down On Me, In The Black, Fight, In The Year Of The Wolf, Keys To The Kingdom, Smiling Like A Killer, Whorehouse Blues
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Студийный альбом 2004 года британской рок-группы Motorhead. Альбом содержит как "тяжёлые" песни ("Terminal Show" и "In the Name Of Tragedy"), так и композиции исполненные в рок-н-рольной манере ("Killers", "Life's a Bitch"). "Whorehouse Blues" - медленная, акустическая композиция, в которой отражается тридцать лет существования группы. При её записи Фил Кэмпбелл и Микки Ди (ударник группы) исполнили свои партии на акустических гитарах, а Лемми - на губной гармонике. В записи альбома принял участие гитарист-виртуоз Стив Вай, который записал партию гитары для песен "Terminal Show" и "Down On Me" Композиция "In the Black" также вошла в саундтрек к игре Br?tal Legend. Издание на двойном черном виниле. Британская хард-рок группа Motorhead образовалась в 1975 году, пик популярности пришел на первую половину 80-х годов. Группу часто называют родоначальницей таких направлений, как трэш-метал и спид-метал. В 2005 году коллектив был награжден премией Грэмми в номинации "лучшее исполнение в жанре метал".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motorhead - Inferno (4050538464351) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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