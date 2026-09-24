King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
USA
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 711813
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Характеристики
Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Discipline
Barcode
[0633367796615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
USA
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
No Pussyfooting, Larks' Tongues In Aspart Ii, Lament, Exiles, Asbury Park, Easy Money, Fracture, 21St Century Schizoid Man, Starless
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка
Переиздание к 50-летию концерта британских титанов прогрессив-рока King Crimson в The Casino в Эсбери-Парке, штат Нью-Джерси, 28 июня 1974 года. Издание на цветном виниле 200 г. King Crimson 1972-74 годов теперь почитается как критиками, так и фанатами, как одна из ключевых групп той эпохи – репутация, подкрепленная архивными концертными релизами того периода. Первоначально выпущенная на виниле в 2018 году и лишь на короткое время доступная, эта концертная запись пользуется большим спросом среди фанатов King Crimson.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson
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Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Discipline
Barcode
[0633367796615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
USA
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
No Pussyfooting, Larks' Tongues In Aspart Ii, Lament, Exiles, Asbury Park, Easy Money, Fracture, 21St Century Schizoid Man, Starless
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Переиздание к 50-летию концерта британских титанов прогрессив-рока King Crimson в The Casino в Эсбери-Парке, штат Нью-Джерси, 28 июня 1974 года. Издание на цветном виниле 200 г. King Crimson 1972-74 годов теперь почитается как критиками, так и фанатами, как одна из ключевых групп той эпохи – репутация, подкрепленная архивными концертными релизами того периода. Первоначально выпущенная на виниле в 2018 году и лишь на короткое время доступная, эта концертная запись пользуется большим спросом среди фанатов King Crimson.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson
King Crimson - USA (coloured) (0633367796615) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5360 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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