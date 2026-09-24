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Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка

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Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 1
Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 2
Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 3
Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 4
Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 5
Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 6
Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 7
Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 8
Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Remains
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 1
  • Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 2
  • Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 3
  • Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 4
  • Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 5
  • Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 6
  • Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 7
  • Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 8
  • Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711805
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759175285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Remains
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Tricks and Traps, Murder, Never Forget, Reaction, Human Remains, I Want, Dead Wrong, No Love, Sexecution, Wind, Bastiage
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка

Remains — шестой студийный альбом канадской хэви-метал группы Annihilator, выпущенный в 1997 году. "Remains" был самым смелым экспериментом Annihilator, дерзким предприятием в индустриально-тяжелом стиле, который бросил вызов ожиданиям. С Джеффом Уотерсом, который занимался почти всеми аспектами записи, альбом принял более механический и грувовый подход. Несмотря на отход от ранних трэшевых корней группы, альбом все еще сохранил фирменную гитарную работу Джеффа. Альбом переиздается с полностью ремастированным звуком на высококачественном 180-граммовом черном виниле и на CD. Издания включают обновленное оформление с совершенно новыми заметками Алекса Миласа (Metal Hammer UK), который брал интервью у Джеффа Уотерса для этой серии переизданий. Annihilator — одна из самых успешных и влиятельных трэш-метал-групп в мире. В центре всего этого — вдохновитель Джефф Уотерс, который как гитарист, вокалист, продюсер и автор песен в значительной степени сформировал звучание группы.

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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759175285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Remains
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Tricks and Traps, Murder, Never Forget, Reaction, Human Remains, I Want, Dead Wrong, No Love, Sexecution, Wind, Bastiage
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Remains — шестой студийный альбом канадской хэви-метал группы Annihilator, выпущенный в 1997 году. "Remains" был самым смелым экспериментом Annihilator, дерзким предприятием в индустриально-тяжелом стиле, который бросил вызов ожиданиям. С Джеффом Уотерсом, который занимался почти всеми аспектами записи, альбом принял более механический и грувовый подход. Несмотря на отход от ранних трэшевых корней группы, альбом все еще сохранил фирменную гитарную работу Джеффа. Альбом переиздается с полностью ремастированным звуком на высококачественном 180-граммовом черном виниле и на CD. Издания включают обновленное оформление с совершенно новыми заметками Алекса Миласа (Metal Hammer UK), который брал интервью у Джеффа Уотерса для этой серии переизданий. Annihilator — одна из самых успешных и влиятельных трэш-метал-групп в мире. В центре всего этого — вдохновитель Джефф Уотерс, который как гитарист, вокалист, продюсер и автор песен в значительной степени сформировал звучание группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Annihilator - Remains (4029759175285) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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