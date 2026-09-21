Steely Dan - The Royal Scam (0602445332489) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
The Royal Scam
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711783
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Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0602445332489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
The Royal Scam
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Kid Charlemagne, The Caves of Altamira, Don't Take Me Alive, Sign In Stranger, Green Earrings, Haitian Divorce, Everything You Did, The Royal Scam
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Steely Dan - The Royal Scam (0602445332489) виниловая пластинка
The Royal Scam — пятый студийный альбом американской рок-группы Steely Dan, выпущенный в мае 1976 года на лейбле ABC Records; переиздания были выпущены MCA Records с момента приобретения ABC первой в 1979 году. Как и все предыдущие альбомы группы, он был спродюсирован Гэри Кацем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0602445332489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
The Royal Scam
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Kid Charlemagne, The Caves of Altamira, Don't Take Me Alive, Sign In Stranger, Green Earrings, Haitian Divorce, Everything You Did, The Royal Scam
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
The Royal Scam — пятый студийный альбом американской рок-группы Steely Dan, выпущенный в мае 1976 года на лейбле ABC Records; переиздания были выпущены MCA Records с момента приобретения ABC первой в 1979 году. Как и все предыдущие альбомы группы, он был спродюсирован Гэри Кацем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Steely Dan - The Royal Scam (0602445332489) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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