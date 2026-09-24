P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара P.P. Arnold - Kafunta (5060767449677) виниловая пластинка
Второй альбом, который бывший участник Ikette PP Arnold записал для лейбла Immediate, назывался «Kafunta» и был спродюсирован Эндрю Луг-Лдхэмом. В альбом вошли прекрасные каверы на классические хиты, включая «As Tears Go By» Мика Джаггера и Кита Ричардса, прекрасная версия «God Only Knows» Брайана Уилсона из Beach Boy, великолепные исполнения классических хитов Джона Леннона и Пола Маккартни «Yesterday» и «Eleanor Rigby», а также замечательная классика Bee Gee «To Love Somebody». Её версия классики Чипа Тейлора «Angel Of The Morning» стала хитом, когда была выпущена в виде сингла, и её описывали как «…исполненную с такой глубиной тоски, что никакая другая версия на земле не будет звучать столь величественно». ФОРМАТ: 1 CD в цифровом конверте/1 виниловый LP 180 г ЖАНР: соул/мод/поп/рок ЛЕЙБЛ: Immediate Records. Революционный стерео-альбом Immediate 1968 года. Новая версия для винила и CD. С фотографией Гереда Манковица. Копия оригинальной обложки винилового диска. PP Arnold выступит в новогоднем выпуске программы Jools Holland's Hootenany на канале BBC2.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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