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Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка

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Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка - фото 1
Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка - фото 2
Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка - фото 3
Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка - фото 4
Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка - фото 5
Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка - фото 6
Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка - фото 7
Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Leprous
Альбом (сингл)
Melodies Of Atonement
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка - фото 1
  • Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка - фото 2
  • Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка - фото 3
  • Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка - фото 4
  • Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка - фото 5
  • Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка - фото 6
  • Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка - фото 7
  • Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711774
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588950810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Leprous
Альбом (сингл)
Melodies Of Atonement
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Silently Walking Alone, Atonement, My Specter, I Hear The Sirens, Like A Sunken Ship, Limbo, Faceless, Starlight, Self-Satisfied Lullaby, Unfree My Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка

Норвежские LEPROUS возвращаются с бесстрашным и потрясающим новым альбомом, вероятно, самым завораживающим и впечатляющим их релизом. «Melodies Of Atonement», восьмой студийный альбом группы, содержит 10 песен/51 минуту современного рока в лучшем виде. Записанный Дэвидом Кастильо (Opeth, Katatonia, Soen и др.) в Ghost Ward в Швеции, сведение материала сделал Адам Ноубл (Placebo, Biffy Clyro, Nothing But Thieves и т. д.), а мастеринг сделал Робин Шмидт (The 1975, Placebo). Гимн газового освещения и др.). Не пропустите кругосветное турне LEPROUS с первыми остановками на европейских летних фестивалях, за которыми последует тур по Северной Америке и многое, многое другое…

Отзывы о товаре Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588950810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Leprous
Альбом (сингл)
Melodies Of Atonement
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Silently Walking Alone, Atonement, My Specter, I Hear The Sirens, Like A Sunken Ship, Limbo, Faceless, Starlight, Self-Satisfied Lullaby, Unfree My Soul
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Норвежские LEPROUS возвращаются с бесстрашным и потрясающим новым альбомом, вероятно, самым завораживающим и впечатляющим их релизом. «Melodies Of Atonement», восьмой студийный альбом группы, содержит 10 песен/51 минуту современного рока в лучшем виде. Записанный Дэвидом Кастильо (Opeth, Katatonia, Soen и др.) в Ghost Ward в Швеции, сведение материала сделал Адам Ноубл (Placebo, Biffy Clyro, Nothing But Thieves и т. д.), а мастеринг сделал Робин Шмидт (The 1975, Placebo). Гимн газового освещения и др.). Не пропустите кругосветное турне LEPROUS с первыми остановками на европейских летних фестивалях, за которыми последует тур по Северной Америке и многое, многое другое…
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Leprous - Melodies Of Atonement (0196588950810) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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