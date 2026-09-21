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Nightingale - The Breathing Shadow (0198028970211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nightingale - The Breathing Shadow (0198028970211) виниловая пластинка

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Nightingale - The Breathing Shadow (0198028970211) виниловая пластинка - фото 1
Nightingale - The Breathing Shadow (0198028970211) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nightingale
Альбом (сингл)
The Breathing Shadow
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nightingale - The Breathing Shadow (0198028970211) виниловая пластинка - фото 1
  • Nightingale - The Breathing Shadow (0198028970211) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711768
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Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0198028970211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nightingale
Альбом (сингл)
The Breathing Shadow
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Nightfall Overture, Sleep..., The Dreamreader, Higher Than The Sky, Recovery Opus, The Return To Dreamland, Gypsy Eyes, Alone?, A Lesson In Evil, Eye For An Eye
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nightingale - The Breathing Shadow (0198028970211) виниловая пластинка

Спустя 30 лет дебютный полноформатный альбом NIGHTINGALE «The Breathing Shadow» вновь доступен — на CD и впервые на виниле — после ремастеринга автором песен, фронтменом и продюсером Дэном Свано (Edge of Sanity, Opeth, Katatonia и др.). Изначально выпущенный только на CD в 1995 году, «The Breathing Shadow» продемонстрировал новообретенную тягу Свано к готическому хард-року, основанную на успехе «Sacrificed» группы Edge of Sanity, песни, закрепившей за Свано статус мастера метала. Включая в себя выдающиеся треки «Nightfall Overture», «Gypsy Eyes», «Alone?» и «The Dreamreader», а также 13 бонус-треков для двухдискового издания (включая ремиксы, концертные записи и демо-версии), этот альбом выделяется среди других впечатляющих работ NIGHTINGALE. Переиздание альбома «The Breathing Shadow», приуроченное к 30-летию альбома, доступно в формате двухдискового диджипака (10 + 13 бонус-треков) с O-card, а также на виниле 180 грамм (10 треков). Восстановленный, обновлённый и яркий, как никогда прежде, альбом вновь порадует поклонников мрачной атмосферой альбома «The Breathing Shadow» группы NIGHTINGALE.

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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0198028970211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nightingale
Альбом (сингл)
The Breathing Shadow
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Nightfall Overture, Sleep..., The Dreamreader, Higher Than The Sky, Recovery Opus, The Return To Dreamland, Gypsy Eyes, Alone?, A Lesson In Evil, Eye For An Eye
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Спустя 30 лет дебютный полноформатный альбом NIGHTINGALE «The Breathing Shadow» вновь доступен — на CD и впервые на виниле — после ремастеринга автором песен, фронтменом и продюсером Дэном Свано (Edge of Sanity, Opeth, Katatonia и др.). Изначально выпущенный только на CD в 1995 году, «The Breathing Shadow» продемонстрировал новообретенную тягу Свано к готическому хард-року, основанную на успехе «Sacrificed» группы Edge of Sanity, песни, закрепившей за Свано статус мастера метала. Включая в себя выдающиеся треки «Nightfall Overture», «Gypsy Eyes», «Alone?» и «The Dreamreader», а также 13 бонус-треков для двухдискового издания (включая ремиксы, концертные записи и демо-версии), этот альбом выделяется среди других впечатляющих работ NIGHTINGALE. Переиздание альбома «The Breathing Shadow», приуроченное к 30-летию альбома, доступно в формате двухдискового диджипака (10 + 13 бонус-треков) с O-card, а также на виниле 180 грамм (10 треков). Восстановленный, обновлённый и яркий, как никогда прежде, альбом вновь порадует поклонников мрачной атмосферой альбома «The Breathing Shadow» группы NIGHTINGALE.
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