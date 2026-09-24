Playboi Carti - Music (0602478148330) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Playboi Carti
Альбом (сингл)
MUSIC
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
В наличии
Код товара: 711759
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602478148330]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Playboi Carti
Альбом (сингл)
MUSIC
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Pop Out, Crush, K Pop, Evil J0rdan, Mojo Jojo, Philly, Radar, Rather Lie, Fine Shit, Backd00r, Toxic, Munyun, Crank, Charge Dem Hoes A Fee, Good Credit, I Seeeeee You Baby Boi, Wake Up F1lthy, Jumpin, Trim, Cocaine Nose, Vibes, Olympian, Opm Babi, Twin Trim, Like Weezy, Dis 1 Got It, Walk, HBA, Overly, South Atlanta Baby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Playboi Carti - Music (0602478148330) виниловая пластинка
Американский рэпер Playboi Carti выпускает свой долгожданный четвертый альбом »Music. После более чем пятилетнего ожидания основатель коллектива Opium удивляет своих поклонников трэп-альбомом Southside, следующим за своим предшественником «Whole Lotta Red», побив рекорды в первые же дни. В этом 30-трековом проекте он представляет совершенно новые песни, такие как «Evil J0rdan», «Rather Lie» и «Mojo Jojo». В записи альбома приняли участие такие звезды первой величины, как Кендрик Ламар, Трэвис Скотт, Young Thug, Future, Skepta и The Weeknd. Этот альбом стал настоящим событием на хип-хоп-сцене. Доступно на черном двойном виниле.
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602478148330]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Playboi Carti
Альбом (сингл)
MUSIC
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Pop Out, Crush, K Pop, Evil J0rdan, Mojo Jojo, Philly, Radar, Rather Lie, Fine Shit, Backd00r, Toxic, Munyun, Crank, Charge Dem Hoes A Fee, Good Credit, I Seeeeee You Baby Boi, Wake Up F1lthy, Jumpin, Trim, Cocaine Nose, Vibes, Olympian, Opm Babi, Twin Trim, Like Weezy, Dis 1 Got It, Walk, HBA, Overly, South Atlanta Baby
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Американский рэпер Playboi Carti выпускает свой долгожданный четвертый альбом »Music. После более чем пятилетнего ожидания основатель коллектива Opium удивляет своих поклонников трэп-альбомом Southside, следующим за своим предшественником «Whole Lotta Red», побив рекорды в первые же дни. В этом 30-трековом проекте он представляет совершенно новые песни, такие как «Evil J0rdan», «Rather Lie» и «Mojo Jojo». В записи альбома приняли участие такие звезды первой величины, как Кендрик Ламар, Трэвис Скотт, Young Thug, Future, Skepta и The Weeknd. Этот альбом стал настоящим событием на хип-хоп-сцене. Доступно на черном двойном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Playboi Carti - Music (0602478148330) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6050 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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