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Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка

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Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка - фото 1
Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка - фото 2
Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка - фото 3
Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка - фото 4
Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка - фото 5
Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка - фото 6
Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка - фото 7
Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
Falling Deeper
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка - фото 1
  • Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка - фото 2
  • Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка - фото 3
  • Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка - фото 4
  • Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка - фото 5
  • Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка - фото 6
  • Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка - фото 7
  • Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711750
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644582016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
Falling Deeper
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Crestfallen, Sleep In Sanity, Kingdom, They Die, Everwake, J’ai Fait Une Promesse, Alone, We The Gods, Sunset Of Age
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка

В 2011 года группа выпустила сборник Falling Deeper с новыми версиями собственных песен.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644582016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
Falling Deeper
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Crestfallen, Sleep In Sanity, Kingdom, They Die, Everwake, J’ai Fait Une Promesse, Alone, We The Gods, Sunset Of Age
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
В 2011 года группа выпустила сборник Falling Deeper с новыми версиями собственных песен.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anathema - Falling Deeper (0802644582016) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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