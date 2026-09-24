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Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка

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Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка - фото 1
Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка - фото 2
Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка - фото 3
Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка - фото 4
Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Magma
Альбом (сингл)
K.A.
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка - фото 1
  • Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка - фото 2
  • Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка - фото 3
  • Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка - фото 4
  • Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711689
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Загружаем...
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Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Magma
Альбом (сингл)
K.A.
Жанр
Jazz
Трек-лист
K.A I, K.A II, K.A III (Part 1), K.A III (Part 2)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка

K.A (K?hntark?sz Anteria) — девятый студийный альбом французской рок-группы Magma, выпущенный в 2004 году. Ремастированное издание на 180 г виниле, 45 об/мин. Альбом был первым полноформатным студийным альбомом Magma за почти 20 лет. Большая часть материала была написана барабанщиком Кристианом Вандером в 1973-1974 годах, и фрагменты его можно услышать на концертном альбоме Magma 1977 года "In?dits". Кристиан Вандер пересмотрел старую, не записанную композицию и дал ей очень успешную современную реинтерпретацию. Он представил новое звучание группы, объединив старые элементы "Da Zeuhl" из эпохи Magma K?hntark?sz с пленительным космическим джазом и массированным вокалом более поздней группы Вандера Offering. Представленный здесь состав очень похож на тот, что был представлен на концертном CD и DVD 2001 года "Theusz Hamtaakh La Trilogie au Trianon". Альбом обязателен к прослушиванию как для преданных фанатов, так и для новичков.

Отзывы о товаре Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Magma
Альбом (сингл)
K.A.
Жанр
Jazz
Трек-лист
K.A I, K.A II, K.A III (Part 1), K.A III (Part 2)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
K.A (K?hntark?sz Anteria) — девятый студийный альбом французской рок-группы Magma, выпущенный в 2004 году. Ремастированное издание на 180 г виниле, 45 об/мин. Альбом был первым полноформатным студийным альбомом Magma за почти 20 лет. Большая часть материала была написана барабанщиком Кристианом Вандером в 1973-1974 годах, и фрагменты его можно услышать на концертном альбоме Magma 1977 года "In?dits". Кристиан Вандер пересмотрел старую, не записанную композицию и дал ей очень успешную современную реинтерпретацию. Он представил новое звучание группы, объединив старые элементы "Da Zeuhl" из эпохи Magma K?hntark?sz с пленительным космическим джазом и массированным вокалом более поздней группы Вандера Offering. Представленный здесь состав очень похож на тот, что был представлен на концертном CD и DVD 2001 года "Theusz Hamtaakh La Trilogie au Trianon". Альбом обязателен к прослушиванию как для преданных фанатов, так и для новичков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Magma - K.A. (8719262038066) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4780 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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