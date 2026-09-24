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Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка

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Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка - фото 1
Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка - фото 2
Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка - фото 3
Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка - фото 4
Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка - фото 5
Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fleddy Melculy
Альбом (сингл)
Helgie
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка - фото 3
  • Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка - фото 4
  • Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка - фото 5
  • Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711684
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262031906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fleddy Melculy
Альбом (сингл)
Helgie
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Welkom In Helgi?, Fuck You Fleddy!, Feestje In Uw Huisje, Ik Haat Jazz, Nightshop, Het Is Wat Het Is, Geen Vlees Wel Vis, Pinker, 1 Noot, Brood, Fuck Dees Fucking Kut Kak Machien, T-shirt Van Metallica, Max, Ik Ben Mijn Sleutels Kwijt, Dik Meisje, Stank Voor Dank...
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка

Когда в начале 2016 года у Fleddy Melculy появился мгновенный хит с первым синглом «T-shirt from Metallica», на мгновение показалось, что они просто одно новое шутливое и булькающее чудо одного хита, но после всей этой интернет-ажиотажа и после подписания контракта с таким крупным лейблом, как Sony, и особенно дебютного альбома Helgie ясно дали понять, что это группа, которую люди должны воспринимать всерьез. Затем последовала череда аншлаговых клубных концертов и фестивалей в странах Бенилюкса, начиная с двух концертов в 2017 году на фестивале Eurosonic Noorderslag в Гронингене. Под влиянием трэша, металкора, панка и рэпа группа буквально сносила сцену за сценой и подтвердила свою безупречную репутацию на концертах. Синглы «Party In Your House», «Pinker» и «T-shirt from Metallica» стали хитами в Studio Brussels. Альбом Helgie выпущен ограниченным тиражом в 500 индивидуально пронумерованных копий на золотистом виниле и включает мини-постер с текстами песен.

Отзывы о товаре Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262031906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fleddy Melculy
Альбом (сингл)
Helgie
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Welkom In Helgi?, Fuck You Fleddy!, Feestje In Uw Huisje, Ik Haat Jazz, Nightshop, Het Is Wat Het Is, Geen Vlees Wel Vis, Pinker, 1 Noot, Brood, Fuck Dees Fucking Kut Kak Machien, T-shirt Van Metallica, Max, Ik Ben Mijn Sleutels Kwijt, Dik Meisje, Stank Voor Dank...
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Когда в начале 2016 года у Fleddy Melculy появился мгновенный хит с первым синглом «T-shirt from Metallica», на мгновение показалось, что они просто одно новое шутливое и булькающее чудо одного хита, но после всей этой интернет-ажиотажа и после подписания контракта с таким крупным лейблом, как Sony, и особенно дебютного альбома Helgie ясно дали понять, что это группа, которую люди должны воспринимать всерьез. Затем последовала череда аншлаговых клубных концертов и фестивалей в странах Бенилюкса, начиная с двух концертов в 2017 году на фестивале Eurosonic Noorderslag в Гронингене. Под влиянием трэша, металкора, панка и рэпа группа буквально сносила сцену за сценой и подтвердила свою безупречную репутацию на концертах. Синглы «Party In Your House», «Pinker» и «T-shirt from Metallica» стали хитами в Studio Brussels. Альбом Helgie выпущен ограниченным тиражом в 500 индивидуально пронумерованных копий на золотистом виниле и включает мини-постер с текстами песен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleddy Melculy - Helgie (coloured) (8719262031906) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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