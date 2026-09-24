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Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка

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Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 1
Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 2
Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 3
Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 4
Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 5
Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 6
Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 7
Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 8
Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Atomic Rooster
Альбом (сингл)
In Hearing Of
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 1
  • Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 2
  • Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 3
  • Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 4
  • Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 5
  • Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 6
  • Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 7
  • Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 8
  • Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711667
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262004115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Atomic Rooster
Альбом (сингл)
In Hearing Of
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Breakthrough, Break The Ice, Decision / Indecision, A Spoonfull Of Bromide Helps The Pulse Rate Go Down, Black Snake, Head In The Sky, The Rock, The Price
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Breakthrough, Break The Ice, Decision / Indecision, A Spoonfull Of Bromide Helps The Pulse Rate Go Down, Black Snake, Head In The Sky, The Rock, The Price

Отзывы о товаре Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262004115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Atomic Rooster
Альбом (сингл)
In Hearing Of
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Breakthrough, Break The Ice, Decision / Indecision, A Spoonfull Of Bromide Helps The Pulse Rate Go Down, Black Snake, Head In The Sky, The Rock, The Price
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Breakthrough, Break The Ice, Decision / Indecision, A Spoonfull Of Bromide Helps The Pulse Rate Go Down, Black Snake, Head In The Sky, The Rock, The Price
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Atomic Rooster - In Hearing Of (8719262004115) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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