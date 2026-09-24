Godley & Creme - Collected (0600753987124) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Godley & Creme
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 711642
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4 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753987124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Godley & Creme
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
5 O'clock In The Morning, Wind (With Peter Cook), When Things Go Wrong (With Peter Cook), Sandwiches Of You, This Sporting Life, Englishman In New York, Get Well Soon, Freeze Frame, Mug Shots, Wide Boy, Submarine, Under Your Thumb, Wedding Bells, Snack Attack, The Party, Save A Mountain For Me, Samson, Golden Boy, Cry, A Little Piece Of Heaven, 10,000 Angels, Golden Boy (Remix), Snack Attack (Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Godley & Creme - Collected (0600753987124) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 5 O'clock In The Morning, Wind (With Peter Cook), When Things Go Wrong (With Peter Cook), Sandwiches Of You, This Sporting Life, Englishman In New York, Get Well Soon, Freeze Frame, Mug Shots, Wide Boy, Submarine, Under Your Thumb, Wedding Bells, Snack Attack, The Party, Save A Mountain For Me, Samson, Golden Boy, Cry, A Little Piece Of Heaven, 10,000 Angels, Golden Boy (Remix), Snack Attack (Remix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753987124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Godley & Creme
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
5 O'clock In The Morning, Wind (With Peter Cook), When Things Go Wrong (With Peter Cook), Sandwiches Of You, This Sporting Life, Englishman In New York, Get Well Soon, Freeze Frame, Mug Shots, Wide Boy, Submarine, Under Your Thumb, Wedding Bells, Snack Attack, The Party, Save A Mountain For Me, Samson, Golden Boy, Cry, A Little Piece Of Heaven, 10,000 Angels, Golden Boy (Remix), Snack Attack (Remix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 5 O'clock In The Morning, Wind (With Peter Cook), When Things Go Wrong (With Peter Cook), Sandwiches Of You, This Sporting Life, Englishman In New York, Get Well Soon, Freeze Frame, Mug Shots, Wide Boy, Submarine, Under Your Thumb, Wedding Bells, Snack Attack, The Party, Save A Mountain For Me, Samson, Golden Boy, Cry, A Little Piece Of Heaven, 10,000 Angels, Golden Boy (Remix), Snack Attack (Remix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Godley & Creme - Collected (0600753987124) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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