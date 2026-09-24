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Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка

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Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка - фото 1
Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка - фото 2
Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка - фото 3
Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка - фото 4
Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка - фото 5
Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка - фото 6
Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка - фото 7
Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Looper
Альбом (сингл)
Up A Tree
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка - фото 1
  • Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка - фото 2
  • Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка - фото 3
  • Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка - фото 4
  • Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка - фото 5
  • Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка - фото 6
  • Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка - фото 7
  • Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711636
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5400863154042]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Looper
Альбом (сингл)
Up A Tree
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Treehouse, Impossible Things #2, Burning Flies, Festival '95, Ballad of Ray Suzuki, Dave The Moon Man, Quiet And Small, Columbo's Car, Up A Tree Again, Back to the Treehouse, Brilliant Paper
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Treehouse, Impossible Things #2, Burning Flies, Festival '95, Ballad of Ray Suzuki, Dave The Moon Man, Quiet And Small, Columbo's Car, Up A Tree Again, Back to the Treehouse, Brilliant Paper

Отзывы о товаре Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5400863154042]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Looper
Альбом (сингл)
Up A Tree
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Treehouse, Impossible Things #2, Burning Flies, Festival '95, Ballad of Ray Suzuki, Dave The Moon Man, Quiet And Small, Columbo's Car, Up A Tree Again, Back to the Treehouse, Brilliant Paper
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Treehouse, Impossible Things #2, Burning Flies, Festival '95, Ballad of Ray Suzuki, Dave The Moon Man, Quiet And Small, Columbo's Car, Up A Tree Again, Back to the Treehouse, Brilliant Paper
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Looper - Up A Tree (coloured) (5400863154042) виниловая пластинка - стоимость товара 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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