Nightwish - Once (coloured) (0727361573232) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Once
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 711601
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361573232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Once
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dark Chest Of Wonders, Angel, Nemo, Planet Hell, Creek Mary's Blood, The Siren, Dead Gardens, Romanticide, Ghost Love Score, Kuolema Tekee Taiteilijan, Higher Than Hope, Live To Tell The Tale, White Night Fantasy, Where Were You Last Night
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nightwish - Once (coloured) (0727361573232) виниловая пластинка
Once — пятый студийный альбом финской симфоник-метал-группы Nightwish, выпущенный первоначально 7 июня 2004 года на лейбле Nuclear Blast. Альбом продолжает музыкальный подход, впервые услышанный на Century Child, отходя от пауэр-метал звучания предыдущих альбомов в сторону симфоник-метала с немного более мейнстримовым ощущением. Once использует полный оркестр в девяти из одиннадцати песен на альбоме. Nightwish выбрали для сотрудничества Лондонский филармонический оркестр, который был представлен на каждом альбоме, выпущенном с тех пор. По состоянию на 2013 год Once был продан тиражом 2,3 миллиона копий по всему миру, став самым успешным альбомом Nightwish на сегодняшний день.
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361573232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Once
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dark Chest Of Wonders, Angel, Nemo, Planet Hell, Creek Mary's Blood, The Siren, Dead Gardens, Romanticide, Ghost Love Score, Kuolema Tekee Taiteilijan, Higher Than Hope, Live To Tell The Tale, White Night Fantasy, Where Were You Last Night
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Once — пятый студийный альбом финской симфоник-метал-группы Nightwish, выпущенный первоначально 7 июня 2004 года на лейбле Nuclear Blast. Альбом продолжает музыкальный подход, впервые услышанный на Century Child, отходя от пауэр-метал звучания предыдущих альбомов в сторону симфоник-метала с немного более мейнстримовым ощущением. Once использует полный оркестр в девяти из одиннадцати песен на альбоме. Nightwish выбрали для сотрудничества Лондонский филармонический оркестр, который был представлен на каждом альбоме, выпущенном с тех пор. По состоянию на 2013 год Once был продан тиражом 2,3 миллиона копий по всему миру, став самым успешным альбомом Nightwish на сегодняшний день.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Nightwish - Once (coloured) (0727361573232) виниловая пластинка - купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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