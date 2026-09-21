Hypocrisy - Into The Abyss (coloured) (4065629709518) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
Into The Abyss
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
В наличии
Код товара: 711588
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629709518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
Into The Abyss
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Legions Descend, Blinded, Resurrected, Unleash The Beast, Digital Prophecy, Fire In The Sky, Total Eclipse, Unfold The Sorrow, Sodomized, Deathrow (No Regrets)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hypocrisy - Into The Abyss (coloured) (4065629709518) виниловая пластинка
LP — лимитированный тираж на прозрачном оранжевом виниле (переиздание 2023 года). Вторая глава кампании по переизданию охватывает альбомы The Final Chapter (1997), Hypocrisy (1999) и Into The Abyss (2000). Эти альбомы считаются важными вехами в карьере Hypocrisy : Петер Тэгтгрен Микаэль Хедлунд и Ларс Сёке достигли нового уровня качества написания песен и подчеркнули динамику в этот период. Они создали дополнительные слои атмосферы и порой использовали чистый вокал, что привело к появлению завораживающе красивых, но в то же время тяжёлых и агрессивных мелодичных дэт-метал-гимнов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629709518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
Into The Abyss
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Legions Descend, Blinded, Resurrected, Unleash The Beast, Digital Prophecy, Fire In The Sky, Total Eclipse, Unfold The Sorrow, Sodomized, Deathrow (No Regrets)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
LP — лимитированный тираж на прозрачном оранжевом виниле (переиздание 2023 года). Вторая глава кампании по переизданию охватывает альбомы The Final Chapter (1997), Hypocrisy (1999) и Into The Abyss (2000). Эти альбомы считаются важными вехами в карьере Hypocrisy : Петер Тэгтгрен Микаэль Хедлунд и Ларс Сёке достигли нового уровня качества написания песен и подчеркнули динамику в этот период. Они создали дополнительные слои атмосферы и порой использовали чистый вокал, что привело к появлению завораживающе красивых, но в то же время тяжёлых и агрессивных мелодичных дэт-метал-гимнов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Hypocrisy - Into The Abyss (coloured) (4065629709518) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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