Threshold - Wounded Land (coloured) (4065629723316) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Threshold
Альбом (сингл)
Wounded Land
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711582
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629723316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Threshold
Альбом (сингл)
Wounded Land
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Consume To Live, Days Of Dearth, Sanity's End, Paradox, Surface To Air, Mother Earth, Siege Of Baghdad, Keep It With Mine, Intervention (Bonus Track), Conceal The Face (Bonus Track), Shifting Sands (Bonus Track)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Threshold - Wounded Land (coloured) (4065629723316) виниловая пластинка
Wounded Land — дебютный альбом британской прог-метал группы Threshold, выпущенный в 1993 году. Ремастированное переиздание на цветном виниле. Группа Threshold сформировалась в 80-х годах в городе Суррей, Англия. Они были известны своим своеобразным тяжёлым звучанием на стыке хэви-метала и прог-рока. Дискография Threshold была открыта в 1993 году, когда они выпустили свой дебютный альбом Wounded Land, сразу зарекомендовав себя как одна из лучших групп прогрессив-метала. Переиздание включает три бонус-трека.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629723316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Threshold
Альбом (сингл)
Wounded Land
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Consume To Live, Days Of Dearth, Sanity's End, Paradox, Surface To Air, Mother Earth, Siege Of Baghdad, Keep It With Mine, Intervention (Bonus Track), Conceal The Face (Bonus Track), Shifting Sands (Bonus Track)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Wounded Land — дебютный альбом британской прог-метал группы Threshold, выпущенный в 1993 году. Ремастированное переиздание на цветном виниле. Группа Threshold сформировалась в 80-х годах в городе Суррей, Англия. Они были известны своим своеобразным тяжёлым звучанием на стыке хэви-метала и прог-рока. Дискография Threshold была открыта в 1993 году, когда они выпустили свой дебютный альбом Wounded Land, сразу зарекомендовав себя как одна из лучших групп прогрессив-метала. Переиздание включает три бонус-трека.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Threshold - Wounded Land (coloured) (4065629723316) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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