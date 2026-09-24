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Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка

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Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 1
Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 2
Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 3
Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 4
Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 5
Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 6
Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 7
Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 8
Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 9
Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Guru Guru
Альбом (сингл)
Ufo
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 1
  • Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 2
  • Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 3
  • Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 4
  • Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 5
  • Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 6
  • Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 7
  • Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 8
  • Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 9
  • Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711574
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[0090204819966]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Guru Guru
Альбом (сингл)
Ufo
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stone In, Girl Call, Next Time See You At The Dalai Lhama, Ufo, Der LSD-Marsch
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stone In, Girl Call, Next Time See You At The Dalai Lhama, Ufo, Der LSD-Marsch

Отзывы о товаре Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ohr
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[0090204819966]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Guru Guru
Альбом (сингл)
Ufo
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stone In, Girl Call, Next Time See You At The Dalai Lhama, Ufo, Der LSD-Marsch
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stone In, Girl Call, Next Time See You At The Dalai Lhama, Ufo, Der LSD-Marsch
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Guru Guru - Ufo (0090204819966) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2460 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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