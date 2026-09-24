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Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка

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Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 1
Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 2
Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 3
Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 4
Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 5
Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 6
Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 7
Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 8
Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 9
Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 10
Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 11
Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 12
Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 13
Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 14
Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 15
Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
Hushed And Grim
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 1
  • Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 2
  • Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 3
  • Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 4
  • Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 5
  • Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 6
  • Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 7
  • Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 8
  • Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 9
  • Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 10
  • Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 11
  • Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 12
  • Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 13
  • Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 14
  • Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 15
  • Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711540
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0093624879756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
Hushed And Grim
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Anchor, The Crux, Sickle And Peace, More Than I Could Chew, Сторонаhe Beast, Skeleton Of Splendor, Teardrinker, Pushing The Tides, Сторонаeace And Tranquility, Dagger, Had It All, Savage Lands, Сторонаobblers Of Dregs, Eyes of Serpents, Gigantium
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка

«HUSHED AND GRIM» — первый релиз Mastodon за четыре года и первый двойной альбом в дискографии группы. Музыканты работали над материалом вместе с продюсером Дэвидом Боттриллом, сотрудничавшим с Muse, Tool, Rush и Питером Гэбриелом. Это самая амбициозная работа в карьере Mastodon: на альбоме можно услышать много разных стилей, в том числе метал, рок, психоделику, панк, альтернативу и прог-рок. Но также «HUSHED AND GRIM» — очень мрачная пластинка с атмосферой потери, одиночества и тоски. Несколько лет назад менеджер группы Ник Джон скончался от рака и музыканты посвятили «HUSHED AND GRIM» ему. Первым синглом с альбома стала композиция «Pushing The Tides» с невероятными гитарными риффами, безумными ритмами и «призрачным» припевом. Автором обложки снова выступил Пол Романо, постоянно сотрудничающий с музыкантами — он также работал над оформлением альбомов «Remission» (2002), «Leviathan» (2004), «Blood Mountain» (2006) и «Crack the Skye» (2009) и сборника «Call of the Mastodon» (2006). Mastodon — одна из самых заслуженных, уважаемых и популярных метал-групп в мире. Альбом «Leviathan» (2004) уже давно считается классикой тяжелой музыки — журнал Rolling Stone официально включил его в список величайших метал-записей в истории. А предыдущая пластинка «Emperor Of Sand» (2017) принесла музыкантам «Грэмми» в номинации «Лучшее метал-исполнение».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0093624879756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
Hushed And Grim
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Anchor, The Crux, Sickle And Peace, More Than I Could Chew, Сторонаhe Beast, Skeleton Of Splendor, Teardrinker, Pushing The Tides, Сторонаeace And Tranquility, Dagger, Had It All, Savage Lands, Сторонаobblers Of Dregs, Eyes of Serpents, Gigantium
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«HUSHED AND GRIM» — первый релиз Mastodon за четыре года и первый двойной альбом в дискографии группы. Музыканты работали над материалом вместе с продюсером Дэвидом Боттриллом, сотрудничавшим с Muse, Tool, Rush и Питером Гэбриелом. Это самая амбициозная работа в карьере Mastodon: на альбоме можно услышать много разных стилей, в том числе метал, рок, психоделику, панк, альтернативу и прог-рок. Но также «HUSHED AND GRIM» — очень мрачная пластинка с атмосферой потери, одиночества и тоски. Несколько лет назад менеджер группы Ник Джон скончался от рака и музыканты посвятили «HUSHED AND GRIM» ему. Первым синглом с альбома стала композиция «Pushing The Tides» с невероятными гитарными риффами, безумными ритмами и «призрачным» припевом. Автором обложки снова выступил Пол Романо, постоянно сотрудничающий с музыкантами — он также работал над оформлением альбомов «Remission» (2002), «Leviathan» (2004), «Blood Mountain» (2006) и «Crack the Skye» (2009) и сборника «Call of the Mastodon» (2006). Mastodon — одна из самых заслуженных, уважаемых и популярных метал-групп в мире. Альбом «Leviathan» (2004) уже давно считается классикой тяжелой музыки — журнал Rolling Stone официально включил его в список величайших метал-записей в истории. А предыдущая пластинка «Emperor Of Sand» (2017) принесла музыкантам «Грэмми» в номинации «Лучшее метал-исполнение».


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Mastodon - Hushed And Grim (coloured) (0093624879756) виниловая пластинка - стоимость товара 5590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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