Myrkur - Spine (coloured) (0781676751617) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Myrkur
Альбом (сингл)
Spine
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711539
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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676751617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Myrkur
Альбом (сингл)
Spine
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
B?lf?rd, Like Humans, Mothlike, My Blood Is Gold, Spine, Valkyriernes Sang, Blazing Sky, Devil in the Detail, Menneskebarn
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Myrkur - Spine (coloured) (0781676751617) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Myrkur / Spine (Silver) (1LP) – это волшебное сочетание классической музыки и металла, которое переносит слушателя в мир чарующих мелодий и мощных рифов. Серебристый цвет винила придаёт этому изданию особую привлекательность и делает его настоящей находкой для коллекционеров. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в уникальную атмосферу творчества Myrkur, которая объединяет красоту и силу в каждом произведении.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676751617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Myrkur
Альбом (сингл)
Spine
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
B?lf?rd, Like Humans, Mothlike, My Blood Is Gold, Spine, Valkyriernes Sang, Blazing Sky, Devil in the Detail, Menneskebarn
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Виниловая пластинка Myrkur / Spine (Silver) (1LP) – это волшебное сочетание классической музыки и металла, которое переносит слушателя в мир чарующих мелодий и мощных рифов. Серебристый цвет винила придаёт этому изданию особую привлекательность и делает его настоящей находкой для коллекционеров. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в уникальную атмосферу творчества Myrkur, которая объединяет красоту и силу в каждом произведении.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Myrkur - Spine (coloured) (0781676751617) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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