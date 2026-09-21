INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка
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Описание товара INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка
Новый запечатанный экземпляр. Ограниченное переиздание Rhino Records Rocktober 2024 года на полупрозрачном красном виниле. X — седьмой студийный альбом австралийской рок-группы INXS, выпущенный 25 сентября 1990 года на лейбле WEA в Австралии, Mercury Records в Европе и Atlantic Records в США и Канаде. Последовавший за бестселлером Kick, X добился успеха с такими хитами, как «Suicide Blonde» и «Disappear» (оба вошли в топ-10 в США). Оба сингла позже были использованы в саундтреке к американской молодёжной комедии 1991 года «Mystery Date». Двумя другими синглами с альбома X были «Bitter Tears» и «By My Side», но они не имели большого успеха в чартах. Пятый сингл, «The Stairs», был выпущен только в Нидерландах одновременно с выходом альбома Live Baby Live. X стал третьим подряд альбомом INXS, спродюсированным Крисом Томасом. Название, образованное римской цифрой «10», символизирует десятилетие группы с момента выхода их дебютного альбома в 1980 году. В песне «Suicide Blonde» присутствует семпл блюзового харпера Чарли Масселуайта, а в песнях «Who Pays the Price» и «On My Way» Масселуайт играет сам.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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