Various Artists - Now Yearbook 1982 (0198028145114) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Now Yearbook 1982 (0198028145114) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wham!–Young Guns (Go For It!), Adam Ant–Goody Two Shoes, ABC–The Look Of Love - PT.1, Spandau Ballet–Instinction (Edit), Haircut 100*–Love Plus One, Culture Club–Do You Really Want To Hurt Me, Duran Duran–Save A Prayer, Paul McCartney–Ebony And Ivory, Elton John–Blue Eyes, Lionel Richie–Truly (Album Version), Marvin Gaye–Sexual Healing, Bucks Fizz–My Camera Never Lies, Blondie–Island Of Lost Souls, Madness–Our House, Dexys Midnight Runners–Come On Eileen, Tears For Fears–Mad World, The Human League–Mirror Man, Visage–The Damned Don't Cry, Simple Minds–Promised You A Miracle, Ultravox–Reap The Wild Wind, Orchestral Manoeuvres In The Dark–Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc), Soft Cell–Say Hello, Wave Goodbye (7" Single Version), Survivor–Eye Of The Tiger, Meat Loaf With Cher–Dead Ringer For Love, Pretenders*–Back On The Chain Gang, Steve Miller Band–Abracadabra, Christopher Cross–Arthur's Theme (Best That You Can Do), Foreigner–Waiting For A Girl Like You, Roxy Music–Avalon, ABBA–The Day Before You Came, Donna Summer–State Of Independence (7" Version), Shalamar–A Night To Remember, Irene Cara–Fame (Radio Edit), Boys Town Gang–Can't Take My Eyes Off You (Radio Edit), Rockers Revenge Feat. Donnie Calvin–Walking On Sunshine, Malcolm McLaren, The World's Famous Supreme Team*–Buffalo Gals (Edit), The Jam–Town Called Malice, The Clash–Rock The Casbah, Bow Wow Wow–Go Wild In The Country, New Order–Temptation (7" Version), The Associates–Party Fears Two (Single Edit), The Stranglers–Golden Brown, Japan–Ghosts (Single Version), Clannad–Theme From Harry's Game
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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